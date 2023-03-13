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«الخليج العربي»: ورشة عمل للحصول على «الأيزو» في تدريب العاملين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 03:30 مساء
«الخليج العربي»: ورشة عمل للحصول على «الأيزو» في تدريب العاملين
المشاركون في ورشة عمل تابعة لشركة الخليج العربي للنفط، 13 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الإثنين، تنظيم ورشة عمل حول الاستحقاق لنيل شهادة «الأيزو» في مجال التدريب والتطوير، حسب بيان صادر عن الشركة.

أهداف الورشة
استهدفت الورشة أعضاء لجنة الجودة بالشركة ولفيفا من إدارة التدريب والتطوير والصحة والسلامة والبيئة، والمستخدمين ذوي العلاقة. وقدمت ورشة العمل شركة «SSC» عبر الدائرة المغلقة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع شركة النجم المضيء للخدمات النفطية والتدريب.

- «شلمبرجير» تزود شركة الخليج العربي بمنظومة للمعالجة السايزمية 
- محاضرات لتوعية سيدات «الخليج العربي للنفط» بمرض السكري
- 280 ألف برميل متوسط الإنتاج اليومي لشركة الخليج العربي للنفط

تناولت محاور الورشة العديد من النقاط المهمة والخطوات اللازمة للحصول على شهادة «الأيزو»، كذلك كيفية تدريب العامين على تطبيق ضوابط ومعايير الجودة لتطوير الأداء.

المشاركون في ورشة عمل تابعة لشركة الخليج العربي للنفط، 13 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)
المشاركون في ورشة عمل تابعة لشركة الخليج العربي للنفط، 13 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)
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