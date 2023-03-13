«الليبية للأسمدة» تكشف ملابسات تسرب أمونيا إلى مياه البحر بالبريقة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير التنفيذي المكلف للشركة الليبية للأسمدة عبدالكريم نصر، اليوم الإثنين، ملابسات حادث تسرب الأمونيا من مصنع الشركة في منطقة البريقة إلى مياه البحر.

وقال نصر، الذي يشغل أيضا منصب مدير مصانع الأمونيا، إنه حدث خلل فني في إحدى وحدات تصنيع الأمونيا أدى إلى زيادة كمية الأمونيا في خزان التبخير، حيث جرى دفعها إلى البحر للتخلص منها وتبخيرها في مكان أوسع، حسب بيان نشرته صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

حل العطل خلال نصف ساعة

وأضاف نصر أن الفرق الفنية عالجت العطل خلال نصف ساعة من وقوع التسرب، مطمئنا أهالي البريقة وضواحيها بأن مسؤولي المصانع لدى الشركة ذوو خبرة وكفاءة «ولن يرضوا بتلويث البيئة»، كما أن الكمية المتسربة «قليلة الضرر لأن مادة الأمونيا تكون خطورتها بالتعرض لها مباشرة».

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وقدم اعتذارا باسم إدارة الشركة الليبية للأسمدة على التأخير في إصدار توضيح بخصوص الواقعة، مرجعا ذلك إلى «الانشغال في عزل وحدة تصنيع الأمونيا لإصلاح الخلل»، حيث يجب أن تؤمَّن بشكل تام لتفادي أي تسربات.