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حبس مدير فرع مصرف الادخار في بنغازي ومساهمين في جرائم فساد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 01:55 مساء
حبس مدير فرع مصرف الادخار في بنغازي ومساهمين في جرائم فساد
شعار مصرف الادخار والاستثمار العقاري، (أرشيفية: صفحة المصرف على فيسبوك)
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أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري في بنغازي ومساهمين اثنين احتياطيا في جرائم فساد.

وتوصل وكيل النيابة بمكتب المحامي العام - بنغازي إلى استيلاء المتهمين على الدعم الحكومي المخصص لبدل الإيجار، حيث اتضح تعمدهم إظهار المركز المالي للمصرف على غير حقيقته؛ لحمل المستفيدين على قبول مبلغ ستة آلاف دينار من أصل مبلغ 12 ألف دينار مخصصة لكل واحد، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

المتهمون استولوا على 1.9 مليون دينار
وأظهرت التحقيقات استيلاءهم على مبلغ مليون و900 ألف دينار نتيجة أعمالهم المخالفة للقانون، وإدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصرف، ووضع أوراق رسمية نسبت زورا إلى بعض المستفيدين.

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كما قدم المتهمون رشى لأحد موظفي مصرف الجمهورية لتسهيل سحب المبالغ المالية المستولى عليها، وفق التحقيقات.

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