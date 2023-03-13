منظمات تنتقد إيطاليا بعد فقدان 30 مهاجرا إثر انقلاب قارب أبحر من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت منظمات خيرية، اليوم الإثنين، السلطات الإيطالية بعد انقلاب قارب على متنه مهاجرين شرعيين أبحر من ليبيا وسط طقس سيئ، وحسب خفر السواحل الإيطالي فقد جرى إنقاذ 17 مهاجرا من وسط البحر المتوسط أمس الأحد فيما لا يزال 30 آخرون في عداد المفقودين.

وحسب وكالة «رويترز»، افترضت مبادرة (هاتف الإنذار) الخيرية التي تستقبل اتصالات قوارب المهاجرين التي تواجه صعوبات أن المفقودين الثلاثين لاقوا حتفهم وحملت إيطاليا المسؤولية عن ذلك بسبب الإحجام عن إرسال خفر السواحل رغم إبلاغهم عدة مرات يوم السبت أن القارب يواجه مشكلة، حسب «رويترز».

تأتي المأساة بعد غرق قارب في 26 فبراير على مقربة من منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا، وهو الحادث الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 79 شخصا. وقالت في بيان مساء أمس الأحد «من الواضح أن السلطات الإيطالية كانت تحاول التهرب من نقل الأشخاص إلى إيطاليا، وتلكأت في التدخل حتى يصل ما يسمى بخفر السواحل الليبي وإعادة الناس قسرا إلى ليبيا».

ومع ذلك، قال خفر السواحل الإيطالي إن القارب انقلب خارج منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية، وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن روما تبذل قصارى جهدها لتجنب تعرض القوارب لحوادث.

وصرح لجريدة (إل ميساجيرو) اليومية «لقد قلنا مرارا إن من الضروري منع مغادرة السفن غير الصالحة للإبحار». ونقلت الجريدة عنه قوله اليوم الإثنين «يبدو لي أن كل ما يفعله خفر السواحل وقواتنا البحرية وشرطتنا المالية يستحق الإشادة»، مضيفا أن روما والمفوضية الأوروبية يمدان ليبيا بمزيد من زوارق الدوريات.

وقال خفر السواحل في بيان إن عمليات الإنقاذ ظلت مستمرة حتى ساعة متأخرة من ليل يوم الأحد بدعم من سفن تجارية وبدعم جوي من الوكالة الأوروبية لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، في الوقت الذي توجهت فيه سفينتان تجاريتان أخريان إلى المنطقة.

ارتفاع تدفق المهاجرين

وقالت منظمة «ميديترانيا سيفينغ هيومانز» الخيرية على «تويتر» أمس الأحد نقلا عن عدة مصادر إن القارب كان يبحر في اتجاه إيطاليا وانقلب على بعد 110 أميال إلى الشمال الغربي من بنغازي. وقال خفر السواحل الإيطالي في بيانه إنه بعد فشل سفينة تجارية في محاولة أولية لإنقاذ الركاب بسبب سوء الطقس، طلبت السلطات الليبية من روما المساعدة لعدم امتلاكها الوسائل اللازمة لأعمال الإغاثة. وطلبت روما بعد ذلك من السفن التجارية المتواجدة في المنطقة الانضمام إلى عمليات الإنقاذ، حسب «رويترز».

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وأشار البيان إلى أن القارب انقلب خلال محاولة لنقل المهاجرين إلى السفينة التجارية (فرولاند) صباح أمس الأحد. وأصبحت قدرة إيطاليا على إنقاذ المهاجرين من البحر مثار انتقادات في أعقاب حادث الغرق الذي وقع فبراير الماضي، مما يزيد الضغوط على الحكومة اليمينية التي تولت مهامها في أكتوبر الماضي بعدما تعهدت بالحد من تدفق المهاجرين.

وبدلا من ذلك ارتفع عدد الوافدين، إذ وصل 17600 شخص إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى العاشر من مارس الجاري مقابل ستة آلاف خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفقا للأرقام الرسمية. وقالت إيلي شلاين المنتخبة حديثا لقيادة الحزب الديمقراطي المعارض إن حوادث القوارب «عار على كل من إيطاليا وأوروبا».

وأعلن خفر السواحل يوم السبت أنه جرى إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر في ثلاث عمليات منفصلة قبالة الطرف الجنوبي لإيطاليا، إلى جانب إنقاذ 200 آخرين قبالة صقلية.