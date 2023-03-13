14 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من السادس إلى 12 مارس الجاري.

وقال المركز، في بيان، إنه تسلم 76 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 62 عينة، وتعافت 13 حالة، فيما لم تسجل وفيات جديدة.

الحالات الموجبة بلغت 18.42%

وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 18.42%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و201 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و750 حالة، و14 حالة نشطة.

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وفي مطلع يناير الماضي، أطلق مركز مكافحة الأمراض حملة دعائية، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب إعلان خطتها الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا «XBB»، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي.