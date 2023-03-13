ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل في اللثامة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن بنغازي إن رجال الشرطة بمركز شرطة الصابري تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي خطير يمتهن سرقة المنازل والمحال التجارية بمنطقة اللثامة.

وأشار بيان صادر عن المديرية، أمس الأحد، إلى «إعداد خطة وتكثيف التحريات بعد تكرار عمليات السرقة في اللثامة»، منوها إلى ضبط أفراد التشكيل العصابي بفضل كمين محكم والانتقال بهم إلى المركز».

سرقات التشكيل العصابي في اللثامة

وأفادت التحريات بأن المتهمين سرقوا عددا كبيرا من كروت الدفع المسبق و2000 دينار من محل المواطن إعبيد جمال بودبوس، وكذلك 30 ألف دينار من منزل المواطنة عائشة مبارك، وشاشات عرض مرئي ومنظومة صوت من منزل المواطن سليم الفيتوري.

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كذلك نفذ المتهمون عملية «سطو مسلح على وافدة نيجيرية الجنسية داخل منزلها بمنطقة اللثامة وسلبوا مبلغا قدره 1500دينار وهاتفها المحمول وحقيبة يد وجواز سفر»، وفق التحريات. واعترف المتهمون بما نُسب إليهم إضافة إلى عدة سرقات أخرى لم يبلغ عنها المواطنون، واتُخذت الإجراءات القانونية كافة حيالهم وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة.

أحد أفراد التشكيل العصابي الذين جرى القبض عليهم في اللثامة ببنغازي، 12 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)

أحد أفراد التشكيل العصابي الذين جرى القبض عليهم في اللثامة ببنغازي، 12 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)