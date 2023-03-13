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ضبط مليون و700 ألف قرص مخدر في ميناء مصراتة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 10:40 صباحا
ضبط مليون و700 ألف قرص مخدر في ميناء مصراتة (فيديو)
كميات من الأقراص المخدرة مضبوطة داخل سفينة شحن بميناء مصراتة، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
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أعلن مركز جمرك ميناء مصراتة البحري ضبط شحنة مخدرات بنحو مليون و700 ألف قرص مخدر مخبأة داخل سفينة شحن سيارات.

وقال رئيس المركز عقيد خالد الضلعة، إن السفينة التي ترفع علم إيطاليا، وصلت إلى الميناء أمس الأحد قادمة من بلجيكا، وعلى متنها أربعة آلاف و688 سيارة، حسب حديثه في مقطع فيديو على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

توقعات بارتفاع الكمية المضبوطة
وأشار الضلعة إلى اكتشاف أمر الشحنة عبر مصادر خاصة، حيث تمكن أعضاء الجمرك من استخراجها من داخل أربعة سيارات صغيرة وشاحنة متوسطة الحجم بعد عملية تفتيش ومسح ضوئي.

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وأضاف أن النيابة العامة قامت بتحريز الشحنة لاستكمال الإجراءات القانونية، متوقعا ارتفاع عدد الأقراص المضبوط مع تواصل عملية التفتيش، ولفت إلى أن هذه القضية تعد الرابعة من نوعها للمركز خلال العام الجاري.



أقراص مخدرة مخفية داخل سيارة على متن السفية، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
أقراص مخدرة مخفية داخل سيارة على متن السفية، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
أحد أفراد جمارك الميناء خلال استخراج الأقراص المخدرة، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
أحد أفراد جمارك الميناء خلال استخراج الأقراص المخدرة، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
شحنة الأقراص المخدرة المضبوطة وإلى الخلف رجال مركز الجمارك وعناصر الأمن والنيابة، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
شحنة الأقراص المخدرة المضبوطة وإلى الخلف رجال مركز الجمارك وعناصر الأمن والنيابة، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
كميات من الأقراص المخدرة المضبوطة، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
كميات من الأقراص المخدرة المضبوطة، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
سيارات على متن السفينة، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
سيارات على متن السفينة، 12 مارس 2023، (جمرك ميناء مصراتة)
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