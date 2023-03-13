هبوط الدولار وصعود الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الرسمية بانخفاض مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين.

وهبط متوسط سعر العملة الأميركية إلى 4.80 دينار مقابل 4.82 دينار أمس الأحد بفارق قرشين اثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.



في حين صعد الجنيه الإسترليني بفارق قرشين، مسجلا 5.80 دينار مقابل 5.78، الخميس، كما صعد متوسط سعر اليورو إلى 5.15 مقابل 5.13 دينار أمس الأحد.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.30 مقابل 1.31 دينار، في حين انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.52 مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.