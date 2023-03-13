«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل من درنة إلى طبرق سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج سيصل إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب إلى صافية.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.