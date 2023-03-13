«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل من درنة إلى طبرق سرعتها بين 25 و30 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج سيصل إلى ثلاثة أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب إلى صافية.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة بالسحب اليوم مع سقوط أمطار متفرقة على أقصى الساحل وتكون قليلة السحب غدا.
- الرياح شمالية غربية على طول الساحل وتكون شمالية شرقية اليوم إلى ساحل شحات سرعتها بين 05 و20 عقدة وبين 25 و30 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر ويصل إلى 3.00 أمتار على الساحل من درنة إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا على الساحل من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
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