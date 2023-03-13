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حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 13 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 09:34 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 13 مارس 2023)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب نهار اليوم وتكون صافية إلى قليلة السحب اليومين المقبلين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا وتنخفض يوم الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
سقوط أمطار متفرقة اليوم خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.

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