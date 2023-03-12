«جهاز الإسعاف»: هدوء حذر بمناطق الاشتباكات في تاجوراء وعلى المواطنين عدم التسرع والخروج

القاهرة - بوابة الوسط

قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن حالة من «الهدوء الحذر» تشهدها مناطق الاشتباكات التي جرت في تاجوراء شرق طرابلس مساء اليوم الأحد، مطالبًا المواطنين بـ«عدم التسرع والخروج حتى التأكد من سلامة الطريق»، وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».

واندلعت، مساء اليوم، اشتباكات بين مسلحين من كتيبة «رحبة الدروع» بقيادة بشير خلف الله وكتيبة «أسود تاجوراء» بقيادة عبدالرحيم بن سالم، قرب معسكر الجوية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد الواقعة بين منطقتي تاجوراء وعين زارة جنوب شرق طرابلس، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفق شهادات سكان قريبين من المنطقة.

- اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء

جهاز الإسعاف يستنفر مكاتبه في طرابلس والقره بولي وقصر خيار

ونتيجة لتلك الاشتباكات، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى لكل المكاتب التابعة له «طرابلس والقره بولي وقصر خيار»، كما خصَّص الرقم (0214623366) لتلقي البلاغات عن حالات أو طلبات الخروج من المنطقة.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من مقتل عناصر من كتيبة «رحبة الدروع» على يد مسلح من كتيبة «أسود تاجوراء»، أمس السبت، ما دفع الطرفين للتحشيد، قبل أن تبادر الأولى بالهجوم على مقر الثانية مساء اليوم الأحد، ما تسبب في حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.

ولم يَصدُر حتى الآن أي تعليق من جانب اللواء «51 مشاة» بمنطقة طرابلس العسكرية الذي يتبعه الطرفان، ولا من مديرية أمن تاجوراء بشأن الاشتباكات، التي لم تكن الأولى بين الطرفين.