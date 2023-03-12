اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

اندلعت، مساء اليوم الأحد، اشتباكات بين مسلحين من كتيبة «رحبة الدروع» بقيادة بشير خلف الله وكتيبة «أسود تاجوراء» بقيادة عبدالرحيم بن سالم، قرب معسكر الجوية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد التي الواقعة بين منطقتي تاجوراء وعين زارة جنوب شرق طرابلس، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفق شهادات سكان قريبين من المنطقة.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من مقتل عناصر من كتيبة «رحبة الدروع» على يد مسلح من كتيبة «أسود تاجوراء»، أمس السبت، ما دفع الطرفين للتحشيد، قبل أن تبادر الأولى بالهجوم على مقر الثانية مساء اليوم الأحد، ما تسبب في حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.

وأفادت مصادر محلية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسماع أصوات رماية مكثفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المنطقة.

ونتيجة لشدة الاشتباكات المسلحة، دعت إدارة مستشفى بئر الأسطى ميلاد التخصصي في تاجوراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أهالي المرضى الموجودين داخل المستشفى إلى القدوم لإخراجهم، تزامنًا مع الاشتباكات القريبة من محيط المستشفى.

ولم يصدر أي تعليق من جانب اللواء «51 مشاة» بمنطقة طرابلس العسكرية الذي يتبعه الطرفان، ولا من مديرية أمن تاجوراء بشأن الاشتباكات، التي لم تكن الأولى بين الطرفين.