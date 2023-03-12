منظمة إغاثة: غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين قبالة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت منظمة إغاثة تراقب قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، الأحد، بغرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على متن قارب يواجه صعوبات قبالة ليبيا، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات الإيطالية في وقت سابق بوضع القارب.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن منظمة «ألارم فون» التي تدير خط طوارئ للمهاجرين المنكوبين، في تغريدة أنها أبلغت السلطات الإيطالية في ساعة مبكرة من صباح السبت بوجود قارب يواجه صعوبات قبالة شمال غرب مدينة بنغازي. وأضافت «لقد صُدمنا. فبحسب مصادر مختلفة، غرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على هذا القارب المنكوب».

وقالت «فرانس برس» إنها لم تتأكد من هذه المعلومات على الفور.

مأساة وانتقادات جديدة لإيطاليا

تأتي هذه المأساة الجديدة، في حال تأكيدها، بعد أسبوعين من مصرع 76 مهاجرًا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا. وفتح القضاء الإيطالي تحقيقًا في هذه المأساة، ويشتبه في أن السلطات البحرية لم تتفاعل بالسرعة الكافية مع تقارير عن وجود قارب محمل فوق طاقته في المنطقة.

خلَّف غرق القارب صدمة في إيطاليا وأثار انتقادات شديدة للحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة جورجيا ميلوني التي انتخبت على خلفية وعود بمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأشارت «ألارم فون» في تغريدة الأحد إلى أن ثلاث سفن تجارية كانت على مقربة من القارب المنكوب، مضيفة أنها غير متأكدة ما إذا كانت عملية الإنقاذ قد بدأت بعد أن فقدت الاتصال بالقارب.

إجبار المهاجرين على العودة إلى ليبيا

وقالت المنظمة في تغريدة سابقة إن إحدى السفن كانت تراقب القارب، بينما تنتظر وصول خفر السواحل الليبي «لإجبار الناس على العودة إلى ليبيا من حيث حاولوا الفرار».

من جهتها، أعلنت منظمة «سي ووتش» غير الحكومية الألمانية عبر تويتر السبت، أن طائرتها الاستطلاعية رصدت قارب المهاجرين الذي «كان محملًا بشكل خطير وسط أمواج عاتية». وأوضحت أنه توجد قرب القارب «سفينة تجارية تلقت أمرًا من مركز تنسيق الإغاثة في روما للتنسيق مع خفر السواحل الليبي».

بعد ذلك بحوالي ساعتين، قالت «سي ووتش» في تغريدة إنه «مع تدهور الأحوال الجوية وصعوبة التدخل، تقول السلطات الليبية إنها غير قادرة على إرسال زورق دورية. في الماضي، كثيرًا ما نسّقت السلطات الإيطالية عمليات إنقاذ في هذه المنطقة. ونطالب بالشيء نفسه لتلافي المزيد من الوفيات».