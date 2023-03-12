الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لبحث تسوية أوضاع المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، وذلك «لمتابعة تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين» وفق منصة «حكومتنا».

وحضر الاجتماع كل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، والمدعي العام العسكري مسعود رحومة، ومستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع، وعدد من إدارات وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية.

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وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة الدفاع جرى خلاله تكليف إدارة الإمداد والتموين بتقديم تصورها العام لبند الإعاشة والتموين لتنظيمه.