  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لبحث تسوية أوضاع المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 05:38 مساء
الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لبحث تسوية أوضاع المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية
اجتماع الدبيبة مع عدد من المسؤولين لمناقشة تسوية أوضاع المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، الأحد 12 مارس 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، وذلك «لمتابعة تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين» وفق منصة «حكومتنا».

وحضر الاجتماع كل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، والمدعي العام العسكري مسعود رحومة، ومستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع، وعدد من إدارات وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية.

- الدبيبة يهنئ المتقاعدين: رفعنا معاشاتهم من 450 إلى 900 دينار

وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة الدفاع جرى خلاله تكليف إدارة الإمداد والتموين بتقديم تصورها العام لبند الإعاشة والتموين لتنظيمه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - وساطة الصين تعيد العلاقات بين السعودية وإيران

كاريكاتير خيري - وساطة الصين تعيد العلاقات بين السعودية وإيران
انتهت.. تعادل سلبي يسيطر على مباراة أبوسليم والمحلة في «دورينا»

انتهت.. تعادل سلبي يسيطر على مباراة أبوسليم والمحلة في «دورينا»
الذكاء الصناعي يتأسف «لقتل معظم البشريّة» في معرض بسان فرانسيسكو

الذكاء الصناعي يتأسف «لقتل معظم البشريّة» في معرض بسان فرانسيسكو
الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان

الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان
العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر

العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر
(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر

(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر
«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي

«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»

شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022

161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»

مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»
الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا

الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا
«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»

«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»
تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي

تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو
منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم

منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم
«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا

«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المبعوث الألماني: استمرار الوضع القائم سيقوض وحدة ليبيا
المبعوث الألماني: استمرار الوضع القائم سيقوض وحدة ليبيا
اللجنة الأمنية لحكومة باشاغا تبدأ ممارسة عملها
اللجنة الأمنية لحكومة باشاغا تبدأ ممارسة عملها
الخارجية: ترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية في طرابلس
الخارجية: ترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية في طرابلس
الجرائم والانتهاكات في ليبيا «دون عقاب»
الجرائم والانتهاكات في ليبيا «دون عقاب»
جماعات مسلحة تهرب الوقود الليبي والوجهة تونس وتشاد والنيجر
جماعات مسلحة تهرب الوقود الليبي والوجهة تونس وتشاد والنيجر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور
إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور...
المزيد
الطرابلسي والحداد يبحثان التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية
الطرابلسي والحداد يبحثان التنسيق بين الأجهزة الأمنية ......
الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لبحث تسوية أوضاع المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية
الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لبحث تسوية أوضاع المتقاعدين ......
السفيرة البريطانية تطلع المنفي على ترتيبات الاجتماع المقبل للجنة «5+5»
السفيرة البريطانية تطلع المنفي على ترتيبات الاجتماع المقبل ......
جماعات مسلحة تهرب الوقود الليبي والوجهة تونس وتشاد والنيجر
جماعات مسلحة تهرب الوقود الليبي والوجهة تونس وتشاد والنيجر...
الجرائم والانتهاكات في ليبيا «دون عقاب»
الجرائم والانتهاكات في ليبيا «دون عقاب»...
المزيد