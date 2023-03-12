السفيرة البريطانية تطلع المنفي على ترتيبات الاجتماع المقبل للجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ترتيبات عقد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» المقبل، وذلك خلال لقائهما اليوم الأحد في طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس إن «إحاطة» السفيرة البريطانية المنفي بشأن الترتيبات الجارية لاجتماع لجنة «5+5» تأتي إثر انتقال الرئاسة المشتركة للجنة المسار الأمني والعسكري إلى المملكة المتحدة، حسب صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار إلى تأكيد المنفي استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.