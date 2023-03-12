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السفيرة البريطانية تطلع المنفي على ترتيبات الاجتماع المقبل للجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 05:03 مساء
السفيرة البريطانية تطلع المنفي على ترتيبات الاجتماع المقبل للجنة «5+5»
لقاء المنفي مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، الأحد 12 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
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أطلعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ترتيبات عقد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» المقبل، وذلك خلال لقائهما اليوم الأحد في طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس إن «إحاطة» السفيرة البريطانية المنفي بشأن الترتيبات الجارية لاجتماع لجنة «5+5» تأتي إثر انتقال الرئاسة المشتركة للجنة المسار الأمني والعسكري إلى المملكة المتحدة، حسب صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- المنفي: ندعم جهود باتيلي لإجراء انتخابات قبل نهاية 2023
- المنفي لنورلاند: المجلس الرئاسي جهة محايدة تسعى للوصول إلى الانتخابات
- المنفي: نسعى لتوافق وطني على أساس المشاركة والملكية الوطنية

وأشار إلى تأكيد المنفي استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.

التزام بريطاني بدعم جهود «الرئاسي» لتحقيق الاستقرار
وأضاف المكتب الإعلامي أن السفيرة البريطانية جددت خلال لقائها مع المنفي التزام المملكة المتحدة بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتأييدها المسار الديمقراطي، مثمنة موقف المجلس الداعم لخطة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «بما يحقق الملكية الوطنية والتوافق الوطني وصولًا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري 2023».

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