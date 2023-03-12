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اللجنة الأمنية لحكومة باشاغا تبدأ ممارسة عملها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 03:15 مساء
اللجنة الأمنية لحكومة باشاغا تبدأ ممارسة عملها
مضبوطات بواسطة اللجنة الأمنية التابعة لحكومة باشاغا، 12 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
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بدأت اللجنة الأمنية المشتركة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، بمباشرة ما كلفت به رسميا. 

ومن بين مهام اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الحكومة علي القطراني، القضاء على ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية، ومكافحة جرائم سرقة الأسلاك الكهربائية من المواقع التابعة للشركة العامة للكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حسب بيان حكومي.

تفتيش دوري على مواقع بيع الخردة
وتجري اللجنة تفتيشا دوريا على مواقع بيع الخردة ومصادرة أي مواد تخص الشركة العامة للكهرباء، وإحالة القائمين على ذلك إلى الجهات القضائية.

 

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وتتكون اللجنة الأمنية المشتركة من جهاز البحث الجنائي، وجهاز الأمن الداخلي، وإدارة الشرطة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، ومندوبين عن مكتب المحامي العام، وديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية، ومندوب عن إدارة الشرطة العسكرية.

مضبوطات بواسطة اللجنة الأمنية التابعة لحكومة باشاغا، 12 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
مضبوطات بواسطة اللجنة الأمنية التابعة لحكومة باشاغا، 12 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
مضبوطات بواسطة اللجنة الأمنية التابعة لحكومة باشاغا، 12 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
مضبوطات بواسطة اللجنة الأمنية التابعة لحكومة باشاغا، 12 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)
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