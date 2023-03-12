  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 02:06 مساء
الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان
الدبيبة في أحد خطوط الإنتاج التابعة لشركة الجيد للصناعات الغذائية، 12 مارس 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

 طمأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، المواطنين على توفير الاحتياجات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. 

وقال خلال زيارته أحد مصانع المواد الغذائية إن العاملين يواصلون الليل بالنهار لتوفير الاحتياجات الأساسية من الألبان والعصائر والأجبان وبكميات وفيرة، لتوزيعها في ربوع ليبيا كافة ضمن تعليماته العاجلة، حسب بيان صادر عن الحكومة.

- بالصور.. الدبيبة يشارك في افتتاح مصنع مكرونة وكسكسي في مصراتة

وزار الدبيبة رفقة عدد من الوزراء، شركة الجيد للصناعات الغذائية للوقوف على سير العمل بها، واطلع على رؤية مجلس الإدارة المستقبلية لفتح خطوط إنتاجية جديدة في الفترة القريبة، معربا عن إعجابه بتوطين الصناعات الغدائية داخل ليبيا بآيادٍ ليبية.

توطين صناعة جبنة المثلثات
وخلال الزيارة، جرى افتتاح خط جديد لجبنة المثلثات لتتحول الشركة من شركة مستوردة للأجبان إلى شركة مصنعة بقدرة إنتاجية تبلغ 3600 عبوة في الساعة، و96 ألف عبوة يوميا و2.8 مليون عبوة شهريا.

وفي وقت سابق، شارك رئيس الحكومة في تدشين أكبر مصنع للمكرونة والكسكسي والسميد في شمال أفريقيا بمجمع الدافنية للصناعات الغذائية في مصراتة.

الدبيبة في أحد خطوط الإنتاج التابعة لشركة الجيد للصناعات الغذائية، 12 مارس 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة في أحد خطوط الإنتاج التابعة لشركة الجيد للصناعات الغذائية، 12 مارس 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة في أحد خطوط الإنتاج التابعة لشركة الجيد للصناعات الغذائية، 12 مارس 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة في أحد خطوط الإنتاج التابعة لشركة الجيد للصناعات الغذائية، 12 مارس 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - وساطة الصين تعيد العلاقات بين السعودية وإيران

كاريكاتير خيري - وساطة الصين تعيد العلاقات بين السعودية وإيران
(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر

(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر
«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي

«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»

شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022

161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»

مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»
الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا

الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا
«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»

«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»
تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي

تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو
منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم

منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم
«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا

«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا
نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات

نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات
9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل

9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل
انتخاب الليبي منير الشويهدي نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية

انتخاب الليبي منير الشويهدي نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية
شاهد: الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة ثلجية تسببت في إخلاء مناطق من السكان

شاهد: الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة ثلجية تسببت في إخلاء مناطق من السكان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: وفد ليبي يشارك في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
بالصور: وفد ليبي يشارك في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني...
بعد تصريحات باتيلي.. السفير الألماني يطالب بدعم محلي ودولي للانتخابات في ليبيا
بعد تصريحات باتيلي.. السفير الألماني يطالب بدعم محلي ودولي ...
ضبط صواريخ وراجمات في منزل مهجور بسبها
ضبط صواريخ وراجمات في منزل مهجور بسبها
استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان
الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور
إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور...
المزيد
اللجنة الأمنية لحكومة باشاغا تبدأ ممارسة عملها
اللجنة الأمنية لحكومة باشاغا تبدأ ممارسة عملها...
المبعوث الألماني: استمرار الوضع القائم سيقوض وحدة ليبيا
المبعوث الألماني: استمرار الوضع القائم سيقوض وحدة ليبيا...
ضبط سيارة مسروقة منذ 12 عاما في طرابلس
ضبط سيارة مسروقة منذ 12 عاما في طرابلس...
الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان
الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل ......
استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية...
المزيد