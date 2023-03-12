استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية...

استقر سعر العملة الأميركية بشكل طفيف أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات، أمس السبت.
وحافظ سعر الدولار على مستوى 5.09 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وثبت سعر اليورو عند 5.39 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.14 دينار.
سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي، واستقر سعر كسر الذهب عيار (18) عند 225 دينارا مقابل 222 دينارا للغرام.
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