استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر العملة الأميركية بشكل طفيف أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات، أمس السبت.

وحافظ سعر الدولار على مستوى 5.09 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وثبت سعر اليورو عند 5.39 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.14 دينار.