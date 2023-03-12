بعد تصريحات باتيلي.. السفير الألماني يطالب بدعم محلي ودولي للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الأحد، «الجهات الفاعلة الليبية والدولية إلى أن تقدم الدعم الكامل للوصول إلى الانتخابات كوسيلة لمنح الليبيين ما يستحقونه»، وذلك بعد يوم من إعلان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تفاصيل ملامح رؤيته لحل الأزمة والوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.

وقال السفير الألماني في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الليبيين يستحقون «مؤسسات عامة شرعية والاستقرار والسلام والازدهار».

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وبعد أيام من إطلاق مبادرته، أوضح باتيلي، خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن مبادرته تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات؛ بينما بدا من حديثه رفضه استمرار وجود دور كبير لمجلس النواب، الذي اعتبر أن اختصاصاته انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم.

وقال المبعوث الأممي إن اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتمهيد للانتخابات ستشكَّل من الأطراف الليبية، وستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستورية، مضيفا أن اللجنة ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية «لكنها لا تحمل حلا من الخارج، ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية».