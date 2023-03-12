بالصور: وفد ليبي يشارك في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد مجلس النواب، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي والدورة (211) للمجلس الحاكم التي انطلقت السبت في العاصمة البحرينية المنامة. وعقدت الجلسة تحت شعار «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب»، حسب بيان صادر عن المجلس.

كلمة غوتيريس

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في كلمة مسجلة «دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومكافحة التعصب».

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علاوة على النويري، ضم الوفد البرلماني الليبي كلا من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رمضان شمبش، وعضوتي المجلس ربيعة أبوراص، وسلطنة المسماري. ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي افتتحت أعمالها السبت حتي 15 من مارس الجاري.

وفد مجلس النواب اليبي خلال مشاركته في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة، 12 مارس 2023. (مجلس النواب)

وفد مجلس النواب اليبي خلال مشاركته في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة، 12 مارس 2023. (مجلس النواب)