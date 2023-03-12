ضبط مدنيين يروجون الخمور بزي القوات الخاصة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط مدنيين يرتدون الزي العسكري ويمتهنون ترويج الخمور، مستغلين مركبات مدنية مطلية بطلاء القوات الخاصة لترويج الخمور، مشيرة إلى ضبطهم في منطقة بوعطني إثر فرارهم من منطقة بوهديمة.

وأشارت المديرية في بيان، إلى «ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن أشخاص من ذوي السوابق وفارين من منطقة بوهديمة يمتهنون الاتجار بالمخدرات والخمور المحلية والمستوردة، وكانوا يروجون الخمور (بكشك الجوكر) وفي مركبة آلية».

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وحسب التحريات، فقد وزع المتهمون الخمور بمركبة مدنية جرى طلاؤها بألوان القوات الخاصة ليستغلوها في توزيع الخمور المحلية والمستوردة، كما أنهم مطلوبون لدى مراكز الشرطة على ذمة 7 محاضر، منها الإيذاء الجسيم والسلب.

مداهمة وكر الخمور

وداهمت قوة أمنية تابعة لقسم البحث الجنائي وبالتعاون وبإسناد من جهاز مكافحة الظواهر السلبية وقسم التمركزات الأمنية المنزل بمنطقة بوعطني، وضبطت أربعة أشخاص، و3 مركبات، وكمية من الخمور المستوردة والمحلية وأدوات تعاطي ومبلغا ماليا نحو 11 ألف دينار.

واعترف المتهمون بما نُسب إليهم وفرارهم من منطقة بوهديمة، وأقروا بانتحالهم صفة رجال القوات الخاصة، وأنهم قاموا بطلاء مركبات مدنية بطلاء القوات الخاصة لسهولة تنقلهم وتوزيع الخمور. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سيارة بطلاء القوات الخاصة جرى ضبطها خلال مداهمة وكر ترويج الخمور في بنغازي، 11 مارس 2013. (مديرية أمن بنغازي)

وكر ترويج الخمور في بنغازي، 11 مارس 2013. (مديرية أمن بنغازي)