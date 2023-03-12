  • Alwasat News
Atwasat

ضبط مدنيين يروجون الخمور بزي القوات الخاصة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 11:20 صباحا
ضبط مدنيين يروجون الخمور بزي القوات الخاصة في بنغازي
سيارة بطلاء القوات الخاصة جرى ضبطها خلال مداهمة وكر ترويج الخمور في بنغازي، 11 مارس 2013. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط مدنيين يرتدون الزي العسكري ويمتهنون ترويج الخمور، مستغلين مركبات مدنية مطلية بطلاء القوات الخاصة لترويج الخمور، مشيرة إلى ضبطهم في منطقة بوعطني إثر فرارهم من منطقة بوهديمة.

وأشارت المديرية في بيان، إلى «ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن أشخاص من ذوي السوابق وفارين من منطقة بوهديمة يمتهنون الاتجار بالمخدرات والخمور المحلية والمستوردة، وكانوا يروجون الخمور (بكشك الجوكر) وفي مركبة آلية».

- «أمن بنغازي» يضبط كميات من الخمور محلية الصنع في بوهديمة 
- واقعة سرقة تقود إلى مداهمة معمل خمور في الخمس
- مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

وحسب التحريات، فقد وزع المتهمون الخمور بمركبة مدنية جرى طلاؤها بألوان القوات الخاصة ليستغلوها في توزيع الخمور المحلية والمستوردة، كما أنهم مطلوبون لدى مراكز الشرطة على ذمة 7 محاضر، منها الإيذاء الجسيم والسلب.

مداهمة وكر الخمور
وداهمت قوة أمنية تابعة لقسم البحث الجنائي وبالتعاون وبإسناد من جهاز مكافحة الظواهر السلبية وقسم التمركزات الأمنية المنزل بمنطقة بوعطني، وضبطت أربعة أشخاص، و3 مركبات، وكمية من الخمور المستوردة والمحلية وأدوات تعاطي ومبلغا ماليا نحو 11 ألف دينار.

واعترف المتهمون بما نُسب إليهم وفرارهم من منطقة بوهديمة، وأقروا بانتحالهم صفة رجال القوات الخاصة، وأنهم قاموا بطلاء مركبات مدنية بطلاء القوات الخاصة لسهولة تنقلهم وتوزيع الخمور. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سيارة بطلاء القوات الخاصة جرى ضبطها خلال مداهمة وكر ترويج الخمور في بنغازي، 11 مارس 2013. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة بطلاء القوات الخاصة جرى ضبطها خلال مداهمة وكر ترويج الخمور في بنغازي، 11 مارس 2013. (مديرية أمن بنغازي)
وكر ترويج الخمور في بنغازي، 11 مارس 2013. (مديرية أمن بنغازي)
وكر ترويج الخمور في بنغازي، 11 مارس 2013. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر

(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»

شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022

161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»

مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»
الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا

الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا
«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»

«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»
تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي

تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو
منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم

منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم
«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا

«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا
9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل

9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل
انتخاب الليبي منير الشويهدي نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية

انتخاب الليبي منير الشويهدي نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية
الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان

الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان
إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم

إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم
وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير

وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير
تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003

تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة

نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. الدبيبة يشارك في افتتاح مصنع مكرونة وكسكسي في مصراتة
بالصور.. الدبيبة يشارك في افتتاح مصنع مكرونة وكسكسي في مصراتة
ضبط مدنيين يروجون الخمور بزي القوات الخاصة في بنغازي
ضبط مدنيين يروجون الخمور بزي القوات الخاصة في بنغازي
ضبط متهم بسرقة 1000 دينار وهاتفين محمولين في الكفرة
ضبط متهم بسرقة 1000 دينار وهاتفين محمولين في الكفرة
«مكافحة الإرهاب» تعلن القبض على مهاجرين بين غريان ومزدة
«مكافحة الإرهاب» تعلن القبض على مهاجرين بين غريان ومزدة
بالصور: وفد ليبي يشارك في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
بالصور: وفد ليبي يشارك في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور
إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور...
المزيد
استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية...
ضبط صواريخ وراجمات في منزل مهجور بسبها
ضبط صواريخ وراجمات في منزل مهجور بسبها...
بعد تصريحات باتيلي.. السفير الألماني يطالب بدعم محلي ودولي للانتخابات في ليبيا
بعد تصريحات باتيلي.. السفير الألماني يطالب بدعم محلي ودولي ......
بالصور: وفد ليبي يشارك في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
بالصور: وفد ليبي يشارك في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد ......
«مكافحة الإرهاب» تعلن القبض على مهاجرين بين غريان ومزدة
«مكافحة الإرهاب» تعلن القبض على مهاجرين بين غريان ومزدة...
المزيد