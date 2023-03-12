تراجع الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استهل سعر صرف الدولار الأميركي تعاملات الأسبوع في السوق الرسمية بانخفاض مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد.

وتراجع متوسط سعر العملة الأميركية إلى 4.82 دينار مقابل 4.85 دينار نهاية الأسبوع الماضي بفارق 3 قروش، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وقفز الجنيه الإسترليني بفارق 5 قروش، مسجلا 5.80 دينار مقابل 5.75، الخميس، في حين صعد متوسط سعر اليورو إلى 5.13 مقابل 5.11 دينار الخميس الماضي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 1.31 مقابل 1.32 دينار، في حين ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 مقابل 1.53 دينار الخميس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.