«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل من شحات إلى طبرق، ونشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل مساء غد على ساحل درنة إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب.

• الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.