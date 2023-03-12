«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل شحات إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل من شحات إلى طبرق، ونشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل مساء غد على ساحل درنة إلى 3 أمتار.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع فرصة هطول أمطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة وبين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3 أمتار.
• البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئويةْ.
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