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الكبير: الترويج لقفل المقاصة غرضه خلق فتنة بين الشرق والغرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 10:58 مساء
الكبير: الترويج لقفل المقاصة غرضه خلق فتنة بين الشرق والغرب
الكبير يتحدث خلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين الأول ببلدية زليتن، 11 مارس 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
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أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم السبت، عدم إقفال المقاصة، مشيرًا إلى الترويج سياسياً لقفلها بغرض «خلق فتنة بين الشرق والغرب».

وقال الكبير خلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين الأول ببلدية زليتن الذي حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج: «المقاصة تعمل بالكامل لكن هناك عزوفاً بين المصارف التجارية في قبول صكوك بعضها البعض نتيجة الدين العام المترتب في المنطقة الشرقية».

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وأضاف: «قمنا في العام 2021، بحل جزئي لمشكلة تراكم إيداعات المصارف التجارية كودائع في المصرف المركزي في البيضاء وزودنا المصارف بـ21 مليارا. الآن هناك توافق مع مصرف البيضاء ونُزوّد أرصدة المصارف ونراقبها يومياً وكذلك حركة الصكوك». وأردف متسائلاً «الإشكالية هي كيف تبني ديناً عامًا بالمنطقة الشرقية دون وجود مقابل له؟ من أين تسحب الأمول؟»، وأجاب «تُسحب من أرصدة المصارف التجارية».

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