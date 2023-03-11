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سجال بين الدبيبة والحويج بشأن المناطق الصناعية وفتح الحدود البرية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 10:19 مساء
سجال بين الدبيبة والحويج بشأن المناطق الصناعية وفتح الحدود البرية
لقطة من ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين الأول ببلدية زليتن بحضور الدبيبة والحويج وشكشك والكبير، 11 مارس 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
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شهد ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين الأول ببلدية زليتن سجالاً بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، بشأن المناطق الصناعية الخاصة وفتح الحدود البرية.

وخلال الملتقى الذي حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أجاب الحويج على سؤالين يتعلق الأول بإصدار قرار بالمناطق الصناعية الخاصة، فيما ينصب الثاني على ضرورة إلغاء القرار رقم «16» لسنة 2012، الصادر عن المؤتمر الوطني الخاص بغلق الحدود البرية وفرض رسوم جزئية على بعض الواردات.

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سجال بين الدبيبة والحويج
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة رجال الأعمال إلى عدم انتظار قرار حكومي بشأن إنشاء مناطق صناعية خاصة، معتبرًا أن قرار غلق الحدود مع بعض الدول «سيادياً» ولا علاقة للوزارة به.
وقال الحويج: «بإمكان كل قطاع خاص إدارة منطقة صناعية خدمية حتى نسهل الأمور بعيداً عن انتظار قرار حكومي»، وأضاف: «ويمكن إدارة هذه المناطق ضمن مخطط المدن الخدمية مثل المجاورات للمناطق السكنية».

ورد الدبيبة على الحويج، قائلا: «المناطق الصناعية تدار بواسطة الدولة ولا يستطيع أن يديرها بنفسه هكذا». وبشأن فتح الحدود البرية، أكد الدبيبة وجود خطة لفتح المناطق الحدودية كمناطق تجارية مع ضرائب وجمارك أقل مما كان يفرض في الماضي، مشدداً على أن قرار فتح الحدود مع النيجر لا رجعة فيه.

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