الملف الليبي ضمن جدول أعمال زيارة بوريل إلى الجزائر الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

سيكون الملف الليبي في جدول أعمال زيارة رسمية لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الجزائر، غدًا الأحد.

وتناقش زيارة المسؤول الأوروبي عدة ملفات دولية وإقليمية، على رأسها «الوضع الأمني في البحر المتوسط من خلال قضية الهجرة السرية، وكذا الوضع في كل من دول الساحل، ليبيا، الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية»، حسب ما أوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

ويستقبل بوريل لدى وصوله إلى مطار «هواري بومدين» الدولي بالجزائر العاصمة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على أن يحظى باستقبال من قِبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في زيارته التي تدوم يومين.

بوريل يزور الجزائر لأول مرة

وزيارة بوريل تعد الأولى من نوعها للجزائر، منذ توليه منصب المفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في 2019، فيما زار رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الجزائر في سبتمبر 2022، في سياق تعزيز العلاقات بين الطرفين، وأكد «تقارب وجهات النظر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بضرورة حفظ السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي».

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وتأتي زيارة بوريل للجزائر مع نشاط دبلوماسي أوروبي مكثف يجري في ليبيا عبر مبعوثي أربع دول هي باريس وبرلين وروما ولندن بجانب واشنطن، بهدف تقديم الزخم اللازم لمبادرة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، التي أعلن عن محاورها، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس لإجراء الانتخابات قبل انقضاء العام الجاري.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا بعد 12 سنة من التوترات الأمنية والسياسية منذ شن قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» تدخلًا عسكرياً كانت من نتائجه ازدياد أرقام تدفق المهاجرين عبر قوارب متهالكة إلى الضفة الأخرى من شمال المتوسط، ما دفعه إلى عقد صفقات مع خفر السواحل الليبي للتحكم بقضية الهجرة.

وتسعى بروكسل إلى ضمان تدفق الموارد الطاقوية من ليبيا دون توقف في خضم تراجع الإمدادات الروسية منذ شن الكرملين حرباً على أوكرانيا. وفي بيان أصدره الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أكد أن «ليبيا شريك نفطي مهم بالنسبة له»، وقال: «نحن مستعدون لتعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي بين دول الاتحاد وليبيا، ومواجهة التحديات التي تواجهها البلاد»، وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي سيكون متعاونًا جدًا مع ليبيا، فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية».