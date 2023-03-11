  • Alwasat News
Atwasat

المشري: لدينا الإرادة لإجراء الانتخابات بقوانين تراعي الجنسية وتنظيم القوات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 06:43 مساء
المشري: لدينا الإرادة لإجراء الانتخابات بقوانين تراعي الجنسية وتنظيم القوات المسلحة
رئيس مجلس الدولة خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن الإرادة السياسية موجودة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة؛ وذلك تعليقًا على المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي .

وأضاف المشري في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» اليوم السبت: «لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام».

رؤية باتيلي: خارطة طريق قبل منتصف يونيو
قبل ذلك، كشف باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، اليوم ملامح رؤيته لحل الأزمة والوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.

- نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات
- ملامح رؤية باتيلي للانتخابات: لجنة تمهد للاقتراع قبل نهاية العام.. وغربلة أسماء المرشحين
- شروط الترشح للرئاسة.. هل تحرم الليبيين من الانتخابات في 2023؟

وتُركز تلك الرؤية على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

باتيلي: كل الجهات الفاعلة ستكون في صلب العملية السياسية الجديدة
وفيما أشار باتيلي إلى أن اختصاصات مجلس النواب انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم، قال أيضا إن «كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي - ليبي.. وسيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم».

اللجنة ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية «لكنها لا تحمل حلاً من الخارج ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية»، وفق المبعوث الأممي الذي أوضح أن اللجنة ستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستوية.

وحول إمكانية تحديد تاريخ معين للانتخابات، قال: «لا يمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثم إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية».

وشدد باتيلي على أنه لا يجب ترك الانتخابات في يد مجلسي النواب والدولة فقط، «فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل

9 أهداف في «دورينا» على ملاعب أجدابيا وأبوسليم والجميل
الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان

الفيضانات تهدد كاليفورنيا بعد عاصفة تسببت في إخلاء مناطق من السكان
إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم

إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم
وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير

وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير
تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003

تعرف إلى أفضل أفلام الأوسكار منذ 2003
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة

نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط ...
«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى

«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى
بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون

بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار إسترليني لتخزين الكربون
برعاية الصين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 سنوات

برعاية الصين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 ...
نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة

نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة
صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام

صبراتة تحتضن يوم الكسكسي الليبي بطبق يزن 2500 كيلو غرام
إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين

إيران والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات وفتح السفارتين
عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام صدام

عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام...
الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»

الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»
الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح

الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء

الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
باتيلي: مبادرتي ليست تدخلا أجنبيا.. ومصالح ليبيا أهم
باتيلي: مبادرتي ليست تدخلا أجنبيا.. ومصالح ليبيا أهم
ملامح رؤية باتيلي للانتخابات: لجنة تمهد للاقتراع قبل نهاية العام.. وغربلة أسماء المرشحين
ملامح رؤية باتيلي للانتخابات: لجنة تمهد للاقتراع قبل نهاية ...
العابد: دورات تدريبية للباحثين عن عمل من أبناء مرزق
العابد: دورات تدريبية للباحثين عن عمل من أبناء مرزق
«المركزي» وبعثة «صندوق النقد» يبحثان إطلاق مشاورات متوقفة منذ العام 2013
«المركزي» وبعثة «صندوق النقد» يبحثان إطلاق مشاورات متوقفة منذ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور
إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور...
المزيد
المشري: لدينا الإرادة لإجراء الانتخابات بقوانين تراعي الجنسية وتنظيم القوات المسلحة
المشري: لدينا الإرادة لإجراء الانتخابات بقوانين تراعي ......
نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات
نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات...
الدبيبة: رجال الأعمال أهم طبقة في الاقتصاد الليبي ويجب دعمهم
الدبيبة: رجال الأعمال أهم طبقة في الاقتصاد الليبي ويجب دعمهم...
«المركزي» وبعثة «صندوق النقد» يبحثان إطلاق مشاورات متوقفة منذ العام 2013
«المركزي» وبعثة «صندوق النقد» يبحثان إطلاق مشاورات متوقفة ......
العابد: دورات تدريبية للباحثين عن عمل من أبناء مرزق
العابد: دورات تدريبية للباحثين عن عمل من أبناء مرزق...
المزيد