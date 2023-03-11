المشري: لدينا الإرادة لإجراء الانتخابات بقوانين تراعي الجنسية وتنظيم القوات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن الإرادة السياسية موجودة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة؛ وذلك تعليقًا على المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي .

وأضاف المشري في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» اليوم السبت: «لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام».

رؤية باتيلي: خارطة طريق قبل منتصف يونيو

قبل ذلك، كشف باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، اليوم ملامح رؤيته لحل الأزمة والوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.

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وتُركز تلك الرؤية على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023، كما أنها تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

باتيلي: كل الجهات الفاعلة ستكون في صلب العملية السياسية الجديدة

وفيما أشار باتيلي إلى أن اختصاصات مجلس النواب انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم، قال أيضا إن «كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي - ليبي.. وسيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم».

اللجنة ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية «لكنها لا تحمل حلاً من الخارج ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية»، وفق المبعوث الأممي الذي أوضح أن اللجنة ستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستوية.

وحول إمكانية تحديد تاريخ معين للانتخابات، قال: «لا يمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثم إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية».

وشدد باتيلي على أنه لا يجب ترك الانتخابات في يد مجلسي النواب والدولة فقط، «فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي».