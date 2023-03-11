تراجع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأميركية بشكل طفيف أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بتعاملات، الخميس الماضي.



وانخفض سعر الدولار إلى 5.09 دينار مقابل 5.10 دينار، أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وثبت سعر اليورو عند 5.39 دينار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.14 دينار مقابل 6.13 دينار.