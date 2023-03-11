وفاة عثمان المقيرحي عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال ثورة فبراير

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

توفي السفير الليبي السابق لدى كوريا الجنوبية، عثمان المقيرحي، بعد معاناة مع المرض، حيث كان في رحلة علاج بأحد مستشفيات دولة تركيا.

وشغل المحامي عثمان المقيرحي خلال ثورة 17 فبراير عضوية المجلس الوطني الانتقالي، وترأس في نوفمبر 2011 لجنة الإعداد لانتخابات المؤتمر الوطني 2012، التي قدمت مشروع قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية، وكذلك قانون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعرف عثمان المقيرحي في مدينة طبرق بأنه أحد أفضل المحامين بالمدينة والمهتمين بالشأن العام، كما كان لاعبا في شبابه في فريق الصقور خلال السبعينيات.

وفاته بعد رحلة مع المرض

ونعى مندوب ليبيا في جامعة الدول العربية الأسبق، عاشور بوراشد، في تدوينة عبر صفحته بـ«فيسبوك» زميله في المجلس الوطني الانتقالي، بالقول: «فجعنا صباح هذا اليوم برحيل الرفيق المناضل الأستاذ عثمان المقيرحي، عضو المجلس الانتقالي، عقب رحلة مع المرض لم تمهله طويلا».

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وأضاف بوراشد قائلا: «رحل صادق الكلمة والوعد والعهد بعد أن أدى رسالته بأمانة، وفقدنا برحيله مصداقية الانتماء والأخوة وصفاء الروح وحسن المعشر.. أعزي نفسي، وتعازينا الحارة لأسرته ورفاقه، نتوجه للعلي القدير بأن يشمله بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه».