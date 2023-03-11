باتيلي: «5+5» ستتولى إجراء حوارات أمنية لتهيئة أجواء الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عن خطة لإجراء «حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية»، وقال «سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم عبر لجنة رفيعة المستوى وستتولى لجنة 5+5 إجراء «الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية».



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، اليوم السبت إن «فريقا رفيع المستوى سيتم اختياره من قبل الممثلين الليبيين»، مضيفا «ستقوم البعثة الأممية بتسيير المشاورات وستعمل اللجنة بشكل بناء لتمكين إجراء انتخابات شاملة وآمنة هذا العام وتلبية تطلعات الشعب الليبي».

- مبادرة باتيلي.. هل تضيق دائرة المرشحين المحتملين للرئاسة؟

- شاهد في «تغطية خاصة»: مبادرة باتيلي.. هل ولدت ميتة؟

- جريدة «الوسط»: أسبوع المناورات لاحتواء مبادرة باتيلي.

- فرنسا: القادة الليبيون يؤكدون دعمهم الكامل لمبادرة باتيلي

​- د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من انتهازية.. وطوق النجاة في قيادات جديدة

وفيما يلي نص المبادرة كما جاءت في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي.

«قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا.، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب. وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين».