باتيلي: الحكومات الانتقالية تعرض الوضع الليبي للخطر.. والمبادرة تهدف لجمع الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم السبت، إن «الترتيبات الموقتة والحكومات الانتقالية المستمرة والأجسام التشريعية المنتهية ولايتها تعرض الوضع الليبي للخطر، وكل هذا سيؤدي في النهاية إلى تقويض سلامة أراضي ليبيا ووحدة شعبها».

وأشار في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، إلى أن «المبادرة تهدف إلى الجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من العمل لحل الأزمة الحالية وقيادة البلاد نحو الانتخابات». منوها إلى أن «إعطاء الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات هو السبيل للسلام والازدهار وبناء المؤسسات العامة والشرعية».

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