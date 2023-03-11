«الأرصاد» تحذر من رياح على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، وعلى ساحل مصراتة ظهر الغد تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح غربية إلى شمالية غربية بينما تكون متغيرة الاتجاه اليوم على زوارة وطرابلس، سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل ظهر الغد إلى 25 عقدة على مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

• الرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة، وبين 25 و35 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و3 أمتار.

• البحر خفيف الموج إلى مضطرب.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

النشرة البحرية المتوقعة على بعض الموانئ الليبية ليوم السبت الموافق (2023/3/11}