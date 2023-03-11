ضبط أجانب يقودون مركبات مخالفة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط العديد من المركبات المخالفة في حي الصابري وإحالتها إلى قسم المرور والتراخيص.

وأجرى مركز شرطة الصابري، أمس الجمعة، استيقافا أمنيا في نطاق اختصاصه، وفق بيان صادر عن المديرية.

مهاجرون غير شرعيين

وأشار البيان إلى «ضبط أجانب يقودون مركبات دون إجراءات تثبت ملكيتهم هذه المركبات وتسليمهم لجهات الاختصاص».

- «أمن تاجوراء» يضبط وافدين ارتكبا 16 واقعة سرقة في وادي الربيع

- ضبط وافد متهم في واقعة سرقة وبحوزته بطاقة مزورة ببنغازي

واستهدف الاستيقاف الأمني المركبات التي يقودها أجانب دون إجراءات والمركبات ذات الزجاج المُعتم، والمركبات المخالفة لقانون المرور، والمهاجرين غير الشرعيين.



حملة أمنية على المركبات المخالفة في حي الصابري ببنغازي، 11 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)

حملة أمنية على المركبات المخالفة في حي الصابري ببنغازي، 11 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)