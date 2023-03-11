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الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 08:46 صباحا
الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة الإثنين
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تكاثر السحب بداية من اليوم على مناطق شمال شرق ليبيا مع رياح نشطة نسبيا، بينما تبقي باقي مناطق البلاد مستقرة نسبيا, وتشهد انخفاضا يوم الإثنين.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الإثنين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب؛ تتكاثر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الاثنين.

الواحات - السرير - تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.

الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة الإثنين
الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة الإثنين
الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة الإثنين
الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة الإثنين
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