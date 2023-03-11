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النيابة العامة: حبس 26 متهما في جرائم فساد بالقطاع المصرفي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 12:30 صباحا
النيابة العامة: حبس 26 متهما في جرائم فساد بالقطاع المصرفي
النائب العام المستشار الصديق الصور، (أرشيفية: مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام حبس 26 متهما احتياطيا في جرائم فساد بالطاع المصرفي، وذلك ضمن التحقيقات في وقائع تزوير بيانات مصارف؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

واتضح أن المتهمين نفذوا إلى قواعد بيانات مصارف تجارية بتسهيل من موظفيها المخولين بالولوج إلي تلك القواعد؛ حتى يتهيأ لهم تعظيم مديونية المصرف في حسابات معينة؛ بإدراجهم أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجرائهم عمليات مصرفية تيسِّر لهم استبدال المديونية بما يقابلها من النقد الأجنبي، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع فيسبوك، اليوم السبت.

المتهمون استخدموا برامج رقمية
واستخدم المتهمون برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة؛ فوصل بعضهم إلى الاستيلاء على 12 مليونا من أموال مصرف شمال أفريقيا، كما طالت تلك الأنشطة الإجرامية مصارف الجمهورية والوحد والتجاري الوطني أيضا، وفق البيان.

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وتابع البيان: «بقيام الدلائل الكافية لتويجه الاتهام؛ أحالت النيابة العامة المتهمين إلى الحبس الاحتياطي».

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