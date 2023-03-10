غلق مختبرين وصيدليتين ومطعم في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق مختبرين وصيدليتين ومطعم في مدينة بني وليد.

جاء ذلك خلال حملة موسعة لمفتشي فرع المركز بالمدينة مع لجنة طبية مشكلة من إدارة الخدمات الصحية بني وليد، رفقة الحرس البلدي ومديرية الأمن بني وليد، حسب بيان المركز على صفحته بـ«فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وسجل المفتشون ملاحظات خلال الحملة، منها عدم وجود أذونات مزاولة مهنة لعاملين بالمختبرات والصيدليات وكذلك بعض عيادات الكشف، ووجود بعض الأدوات والمعدات بحالة سيئة ويظهر عليها علامات الصدأ، وضبط أدوية ومواد تشغيلية للمختبرات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالزي أثناء العمل

وأعطى المركز مهلة للمخالفين من أجل تدارك تلك الملاحظات، حيث لن يعطي إذن مزاولة النشاط قبل تصحيحها.

أحد المشاركين في الحملة.

أفراد بالمركز مشاركون في الحملة.