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«الاقتصاد»: توريد مواشٍ حية بـ57 مليون دولار خلال 2022.. وأعلاف بـ780 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 12:28 مساء
«الاقتصاد»: توريد مواشٍ حية بـ57 مليون دولار خلال 2022.. وأعلاف بـ780 مليون دولار
اجتماع وكيل وزارة الاقتصادي مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، 9 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
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استوردت ليبيا مواشي حية بقيمة 57 مليون دولار خلال العام 2022، مسجلة انخفاضا نسبته 37% مقارنة بواردات العام 2021، فيما بلغت قيمة واردات اللحوم المجمدة خلال العام 2022 نحو 330 مليون دولار، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وكشف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، سهيل أبوشيحة، خلال اجتماع، الخميس، مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، استيراد مواش حية بقيمة 12 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، فيما بلغت قيمة استيراد اللحوم المجمدة خلال الشهرين 40 مليون دولار.

وتناول الاجتماع المنعقد بديوان الوزارة بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب الوزير ورئيس قسم الأسعار بالوزارة، مشكلات التوريد والعراقيل التي تواجه الموردين والمربيين؛ بهدف عرضها على غرفة الطوارئ المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم «107» لسنة 2023 في اجتماعها المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

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توريد أعلاف بقيمة 780 مليون دولار خلال 2022
وتطرق الحضور إلى مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف باعتبارها أحد أسباب زيادة أسعار الماشية واللحوم. وفي هذا الإطار جرى الكشف عن توريد أعلاف بقيمة 780 مليون دولار خلال العام 2022، وبنحو 110 ملايين دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد إلى عمل الوزارة على تذليل الصعوبات والعراقيل وتقديم التسهيلات التي من شأنها أن تسير عجلة التوريد وفق معايير الصحة الحيوانية، كذلك متابعة التغيرات بأسعار اللحوم في السوق المحلية للوصول إلى السعر المناسب.

ونبه إلى ضرورة اعتماد سعر استرشادي من خلال غرفة الطوارئ، ودراسة محدودية الساحات المعتمدة لتوريد المواشي الحية مع إمكانية فتح ساحات جديدة للتوريد المباشر بصورة عاجلة بما يغطي الطلب في السوق المحلية، ويحقق الاستقرار بأسعارها.

اجتماع وكيل وزارة الاقتصادي مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، 9 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصادي مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، 9 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصادي مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، 9 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصادي مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، 9 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصادي مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، 9 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصادي مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، 9 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصادي مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، 9 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
اجتماع وكيل وزارة الاقتصادي مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، 9 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
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