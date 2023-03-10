«الأرصاد»: رياح قوية على الساحل من بنغازي إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق غدا السبت تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.

- الرؤية جيدة.