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«الأرصاد»: رياح قوية على الساحل من بنغازي إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 11:20 صباحا
«الأرصاد»: رياح قوية على الساحل من بنغازي إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق غدا السبت تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر غدا.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، وتكون غربية على شحات، تتراوح سرعتها بين 05-20 عقدة، وتصل غدا إلى ما بين 25 و30عقدة على الساحل من بنغازي إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، ولا يتجاوز 0.75 متر اليوم.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة.

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