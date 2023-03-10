حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 10 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا ودافئا، اليوم الجمعة، خلال فترة النهار على معظم مناطق ليبيا، فيما تتكاثر السحب بداية من غد السبت، على مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة نسبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية هذا اليوم إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و30 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

- الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط غدا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة، ولا تتجاوز 21 درجة على الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة.