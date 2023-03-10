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حبس شخصين بتهمة خطف فتاة وتصويرها عارية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 09:41 صباحا
حبس شخصين بتهمة خطف فتاة وتصويرها عارية في مصراتة
شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلن مكتب النائب العام، فجر الجمعة، حبس شخصين بتهمة خطف فتاة عشرينية وإرغامها على خلع ملابسها ومن ثم تصويرها عارية شرق مدينة مصراتة.

وقال المكتب في بيان، إن النائب العام وجه بممارسة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة بشأن الواقعة وتتبع المتهمين بارتكاب الواقعة وضبطهم وتحديد محل وجود المجني عليها.

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وبناء على هذه التعليمات، بدأ منسوبو قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ في تقديم المعلومات اللازمة فترتب عن ذلك إظهار بيانات المشتبه بهم، ثم ضبط أعضاء هيئة الشرطة المكلفين بحماية الآداب العامة في مدينة مصراتة اثنين منهم، وفق البيان.

وأشار البيان إلى تولي وكيل النيابة بنيابة غرب مصراتة الابتدائية مهمة استجوابه المتهمين ثم أمر بحبسهما احتياطيا واتخاذ ما يكفل معالجة آثار الجرم على المجني عليها.

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