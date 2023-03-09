حمودة: تراجع عدد الأسر المقيدة بصندوق الزكاة إلى 68 ألف أسرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الخميس، إن الأسر المقيدة بصندوق الزكاة تقدر بـ68 ألف أسرة، معتبرًا أن تفعيل جدول المرتبات الموحد قلَّص عدد الأسر المحتاجة، التي كانت تفوق الـ100 ألف أسرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث 2023، الذي جرى عقده في مدينة الخمس.

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وأضاف حمودة أن الأُسَر المقيدة في صندوقي الزكاة والتضامن الاجتماعي سيجرى دعمهم بالسلع التموينية الأساسية طيلة شهر رمضان، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء قرّر تخصيص مبلغ مالي لتغطية رواتب ستة أشهر للموظفين بالشركات المتعثرة.

وفي سياق آخر، أشار الناطق إلى تأكيد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية في الصرف الحكومي من خلال التعاقدات التنموية، منوهاً بأن مجلس الوزراء اعتمد لائحة الضوابط التنظيمية للأسواق الحرة بكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.