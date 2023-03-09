نورلاند: سنواصل تقديم الدعم التقني والسياسي لتمهيد المسار للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم التقني والسياسي لتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي، مشددة على حق الليبين في اختيار قادتهم.

جاء ذلك في تغريدتين نُشرتا عبر حساب السفارة الأميركية على «تويتر» عب لقاء نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان في وقت سابق اليوم مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بمقر الوزارة في طرابلس.

- المنقوش ونورلاند يتبادلان وجهات النظر بشأن دعم مبادرة باتيلي

حق الشعب الليبي في انتخاب قادته

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية: «لقد أكدت في لقائي مع وزيرة الخارجية المنقوش أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي اعترافًا بحقه في انتخاب قادته».

وأضاف في تغريدة ثانية قائلاً: «سوف نواصل تقديم الدعم التقني والسياسي لتمهيد المسار للانتخابات في العام الحالي»، مُثمنًا «التعاون المستمر الذي تقدمه الوزارة في دعم العلاقات الأمريكية الليبية».

وتبادلت المنقوش مع نورلاند خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، «وجهات النظر بشأن دعم مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة» عبدالله باتيلي الرامية لإجراء الانتخابات خلال عام 2023، وفق الوزارة.