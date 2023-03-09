حكومة الوحدة: تغطية رواتب 6 أشهر لموظفي الشركات المتعثّرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الخميس، عن تخصيص مبلغ مالي لتغطية ستة أشهر من رواتب موظفي الشركات المتعثرة لحين انتهاء البتّ في أوضاعهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث 2023، الذي جرى عقده في مدينة الخمس.

- وزارة المواصلات: إجراءات لمعالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة

75 شركة عامة متعثرة

وقال حمودة، إن اجتماع مجلس الوزراء اطّلع على نتائج اللجنة المشكّلة بخصوص الشركات المتعثرة وأوضاع العاملين فيها، حيث حصرت 75 شركة عامة متعثرة، يعمل بها 14 ألف موظف.

وأضاف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن المجلس قرر تشكيل هيئة خاصة تعمل على إيجاد حل جذري لموظفي الشركات المتعثرة.