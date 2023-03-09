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افتتاح قسم غسيل الكلى بمركز الكيش التخصصي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 07:12 مساء
افتتاح قسم غسيل الكلى بمركز الكيش التخصصي في بنغازي
القطراني وعبدالجليل يقصان شريط الافتتاح لقسم الكلى بمركز الكيش التخصصي في بنغازي، الأربعاء 8 مارس 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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افتتح نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني رفقة وزير الصحة عثمان عبدالجليل، قسم غسيل الكلى بمركز الكيش التخصصي بمدينة بنغازي، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للحكومة اليوم الخميس.

وحضر افتتاح قسم غسيل الكلى بمركز الكيش التخصصي في بنغازي، الذي جرى أمس الأربعاء، مدير عام المركز مرعي الفسي، ومدير مركز الكلى الدكتور حسن الفسي، ومدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية اللواء سعد بوحيطة، والمستشار الصحي لنائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الدكتور السنوسي المغربي.

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وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن القطراني أجرى عقب الافتتاح جولة تفقدية داخل قسم غسيل الكلى وغرفة معالجة المياه بالقسم، حيث استمع لشروح وافية حول آلية عملها، كما تفقد خلال جولته مرضى القسم، وتجول في بقية أقسام المركز، ومنها معمل التحاليل وقسم التصوير المقطعي الذي افتتحه بدعم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأضاف المكتب الإعلامي أن القطراني أثنى خلال جولته على كافة الجهود المبذولة من قبل وزير الصحة والداعمة لتطوير القطاع الصحي في ليبيا، مؤكدًا أن افتتاح قسم الكلى اليوم يأتي ضمن الخطوات التي تحققها الحكومة ودعمها للقطاع الصحي في ليبيا وتوفير كافة احتياجاته ومتطلباته، في إطار مساعيها لتحسين الرعاية الصحية في كل ربوع البلاد.

القطراني وعبدالجليل يقصان شريط الافتتاح لقسم الكلى بمركز الكيش التخصصي في بنغازي، الأربعاء 8 مارس 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
القطراني وعبدالجليل يقصان شريط الافتتاح لقسم الكلى بمركز الكيش التخصصي في بنغازي، الأربعاء 8 مارس 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة القطراني وعبدالجليل بقسم الكلى بمركز الكيش التخصصي في بنغازي، الأربعاء 8 مارس 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة القطراني وعبدالجليل بقسم الكلى بمركز الكيش التخصصي في بنغازي، الأربعاء 8 مارس 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة القطراني وعبدالجليل بقسم الكلى بمركز الكيش التخصصي في بنغازي، الأربعاء 8 مارس 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة القطراني وعبدالجليل بقسم الكلى بمركز الكيش التخصصي في بنغازي، الأربعاء 8 مارس 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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