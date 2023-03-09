في العدد 381: أسبوع مناورات.. و8 مليار دينار بلا صرف

القاهرة - بوابة الوسط

صدراليوم الخميس العدد 381 من جريدة «الوسط». ونطالع في صدر الصفحة الأولى موضوعًا عنوانه: «أسبوع المناورات لاحتواء مبادرة باتيلي». ويرصد الموضوع تحركًا سريعًا لمجلسي النواب والدولة بحجة «الحل الليبي - الليبي»، فيما تدعم واشنطن ودول غربية مؤثرة خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وفي الصفحة الثالثة نقرأ موضوعين أحدهما عنوانه: «عراقيل أمنية وهاجس السلاح المنفلت تهدد حلم الاقتراع».

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انتهاكات وجرائم حقوقية أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان

ويتصدّر الصفحة الرابعة موضوع عن حقوق الإنسان في ليبيا تحت عنوان: «في رسالة مشتركة إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان: الجرائم والانتهاكات في ليبيا دون عقاب». وذلك بعد خاطبت تسع منظمات دولية الأمم المتحدة بضرورة وضع آلية لملاحقة كل من شارك في ممارسات القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب. وأيضًا في الصفحة نفسها نطالع تفاصيل محاكمة زوجين فرنسيين ينتميان إلى «داعش ليبيا».

كما نطالع موضوعًا ثالثاً عن عودة بعض متمردي تشاد إلى بلدهم وجاء بعنوان: «تشاد تستقبل 30 متمرداً عائداً من ليبيا».

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها موضوع عنوانه: «المحكمة العليا: إنشاء المحكمة الدستورية (غير دستوري)». وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا تحت عنوان: «هندسها النواب..المحاسبة في مواجهة الرقابة الإدارية».

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ومن الشأن المحلي إلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعًا بعنوان: «أمل جديد لانتشال الدول الفقيرة من الصحراء الرقمية».

وعلى رأس الصفحة السابعة نطالع تقريرًا يرصد ممارسات مذابح جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفسطينية المحتلة، وجاء بعنوان: «إجرام المستوطنين على طريقة أفلام هوليوود».

8 مليار دينار بلا أوجه صرف في شهرين

وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعًا يبرز تفاصيل بيان مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير 2023، وعنوانه: «7.9 مليار دينار بلا أوجه صرف.. و4 من أبواب الموازنة تسجل (صفر إنفاق)».

وبعنوان: «جماعات مسلحة تهرّب الوقود الليبي والوجهة تونس وتشاد والنيجر» نطالع تقريرًا موسعًا في الصفحة التاسعة.

ومن الاقتصاد إلى الثقافة لنطالع موضوعات منها: ندوة نظمتها الجمعية الليبية للآداب والفنون، وجاءت بعنوان «شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في الثورة الليبية».

وإلى الفن ونقرأ في الصفحة الثالثة عشر تقارير منها تقريرعن مسلسل ليبي ضمن سلسلة تخاريف وعنوانه: «طرح البرومو التشويقي للسجين تمهيدًا لعرضه في رمضان».

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تحديات تواجه الفرسان قبل مواجهة النسور

وفي الرياضة نطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات منها استعدادات المنتخب الليبي لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة «كان 2023»، وجاء بعنوان «4 تحديات لـ«بطاو» مع الفرسان قبل مواجهة النسور».

أما الصفحة الخامسة عشر فيتصدرها موضوع بعنوان: «الأخضر يتعادل مع لوبوبو ويترقب آخر مواجهتين في الكونفدرالية».