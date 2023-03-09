المنفي لنورلاند: المجلس الرئاسي جهة محايدة تسعى للوصول إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال لقائه اليوم الخميس بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

محاور النقاش بين المنفي ونورلاند

وقال المكتب الإعلامي إن اللقاء «تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها».

- المنقوش ونورلاند يتبادلان وجهات النظر بشأن دعم مبادرة باتيلي

- سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات

- الدبيبة يجتمع مع سفراء ومبعوثي أميركا و4 دول أوروبية في طرابلس

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن «المبعوث الأميركي، عبّر عن دعم الإدارة الأميركية للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها».

لقاءات نورلاند في طرابلس وبنغازي

وبدأ نورلاند زيارته إلى ليبيا منذ ثلاثة أيام استهلها بزيارة مدينة بنغازي يوم الثلاثاء حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والرامية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأمس الأربعاء، شارك نورلاند في اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع المبعوثين الخاصين وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء، للتأكيد على دعمهم لخطة باتيلي الرامية لدفع العملية السياسية وإجراء الانتخابات خلال العام 2023.

وعقب الاجتماع، أصدر ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بياناً مشتركاً حثوا من خلاله القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته.

لقاء المنفي مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي، الخميس 9 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي، الخميس 9 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي خلال لقائهما مع المنفي، الخميس 9 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)