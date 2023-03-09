قُبيل اجتماع حول الهجرة في بروكسل.. رسالة أوروبية تكشف مزيد الدعم لخفر السواحل الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تريد المفوضية الأوروبية تعزيز دور خفر السواحل الليبي، وإطلاق شراكات لمكافحة شبكات تهريب البشر مع تونس ومصر، وذلك قبيل اجتماع حول الهجرة ينعقد، اليوم الخميس، في بروكسل.

وعكست هذه المقترحات رسالة بعثتها رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، جاءت عقب وفاة حوالي 70 شخصا، من بينهم أطفال، غرقا في الآونة الأخيرة قبالة ساحل كالابريا.

وقالت فون دير لاين في رسالتها إلى ميلوني التي نقلها موقع «يوروبسرفر» البلجيكي، الخميس: «أولا يجب أن ننسق إجراءاتنا مع المصادر الرئيسية لمنع المغادرة غير النظامية للمهاجرين، وإنقاذ الأرواح في البحر». وأوضحت أن ذلك يشمل أولوية التمويل لتونس ومصر، فضلا عن «مزيد الدعم لإدارة الحدود البحرية الليبية، ودعم قدرات البحث والإنقاذ».

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تسليم زوارق دورية لخفر السواحل الليبي

وتتعرض قوارب المنظمات غير الحكومية حاليا لضغوط شديدة من الحكومة اليمينية المتطرفة في روما تحت قيادة ميلوني. وفي آخر الإجراءات جرى احتجاز سفينة «جيو بارنتس» الإنسانية، وتغريمها نحو 10 آلاف يورو.

وسلمت المفوضية الأوروبية في فبراير إلى جانب السلطات الإيطالية، زوارق دورية جديدة إلى خفر السواحل الليبي وأعلنت تقديم 800 مليون يورو لدول شمال أفريقيا حتى العام 2024. واعترضت السلطات الليبية ما يقرب من 31 ألف شخص العام الماضي وأعادتهم إلى مراكز الاحتجاز، ارتفاعا من حوالي 12 ألفا في العام 2020.

لكن المنظمات الإنسانية تنتقد الدعم الأوروبي السخي لخفر السواحل المكلف باعتراض المهاجرين في مناطق البحث والإنقاذ بالبحر وإعادتهم إلى ليبيا، وتقول إنهم «يُحبسون فيها في كثير من الأحيان في ظروف غير إنسانية». ولقي أكثر من 330 شخصا حتفهم أو فُقدوا في محاولة الهجرة عبر جميع طرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الجاري، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتأتي رسالة المفوضية قبل اجتماع طارئ لوزراء الداخلية في بروكسل، الخميس، حيث ستكون الهجرة نقطة رئيسية في المحادثات. ورغم عدم توقع قرارات، فمن المرجح أن تقود المناقشات إلى توصيات تطرح في قمة أوروبية في وقت لاحق من هذا الشهر. كما من المقرر أن يناقش الوزراء اليوم سياسة التأشيرات وكيفية استخدامها على أفضل وجه كوسيلة ضغط لحمل دول المنشأ على استعادة مواطنيها المرفوضين.