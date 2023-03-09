شروط الترشح للرئاسة.. هل تحرم الليبيين من الانتخابات في 2023؟

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا قائما، مع انقسام الأطراف السياسية بخصوصه، خاصة بين مجلسي النواب والدولة، ففيما يؤيد مجلس النواب أحقية مزودجي الجنسية والعسكريين في الترشح قبل ترك مناصبهم، يشدد مجلس الدولة على رفض هذا البند، وهو ما يطرح تساؤلات حول احتمال أن يعقد هذا الخلاف الوصول إلى انتخابات في العام الجاري، حسبما تريد الأمم المتحدة، ممثلة في مبعوثها لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية هو إحدى نقاط الخلاف المتفاقم في وقت يشدد فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على رفضه ترشح أي عسكري للانتخابات قبل الاستقالة من منصبه.

الدبيبة: لن نقبل بحكم عسكري مرة ثانية

وقال الدبيبة خلال حضوره الملتقى الثاني لأسرى «حرب التحرير 2011»، بمصراتة السبت الماضي: «أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تطرح الاستفتاء الشعبي ولن نقبل بعودة الحكم العسكري مرة ثانية أبدا».

وأضاف: «ضيعنا سنوات في الأحكام العسكرية.. أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات، فأرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا».

أما الدبيبة نفسه فهو موضع رفض من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي أكد أن الدبيبة ملزم بـ«عدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام تعهده بذلك»، مشيرا إلى أنه «يجب تشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات وإجرائها، والبعثة الأممية تتفق معنا في ذلك».

وأضاف: «لن نقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ13، ومجلس الدولة لم يرفض مبادرة باتيلي حتى الآن، ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري الـ13». يؤكد المشري تأييده فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة.

شروط الترشح عقبة

بدورها، حددت المستشارة الأممية السابقة، ستيفاني وليامز، العوائق الرئيسية أمام العملية الانتخابية في ليبيا، على رأسها شروط الترشح، مطالبة بتشكيل جسم تنفيذي تكنوقراط في حال إعادة تشكيل حكومة جديدة، بناء على مبادرة الأمم المتحدة.

وتحدثت وليامز خلال حلقة نقاش استضافها معهد «الشرق الأوسط» في واشنطن، بعنوان «ليبيا.. الخروج من المأزق» شاركت فيها إلى جانب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني.

واعتبرت أن العائق الأساسي والشائك في إتمام العملية الدستورية والانتخابية يتمثل في مؤهلات وشروط المترشحين للرئاسة، و«هذا سبب تعقيد الوساطة الدولية»، مضيفة أن المفاوضات ضمن المسار الدستوري مع الليبيين أثبتت أنهم يفضلون نظاما رئاسيا قويا.

لب المعضلة.. الأسماء المثيرة للجدل

واعتبرت أن سبب تعطل العملية السياسية ترشح عدد من الشخصيات المثيرة للجدل للانتخابات الرئاسة في 2021، داعية إلى ضرورة التركيز على هذه المسألة لأنها تعد لب معضلة الديمقراطية في البلاد.

وفيما يخص مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، حذرت من تجنب نظام «المحاصصة» في حال تشكيل حكومة جديدة بمشاركة شخصيات أكثر استقطابا، مقترحة في حال تشكيل جسم تنفيذي جديد أن يكون تكنوقراطيا بمهام محدودة.

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من جانبه، قال السني إن مبادرة باتيلي يجب أن تكون واضحة قبل انطلاق عمل اللجنة رفيعة المستوى المقترحة لكسر الانسداد السياسي. كما دعا إلى ضرورة تجنب السيناريوهات السابقة من إنتاج حكومة وحدة جديدة مثلما حدث مرارا دون تحقيق نتائج ملموسة.

ويعتقد السني أن المبادرة الأممية الأخيرة هي استمرار لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الذي جرى في كل من تونس وجنيف العامين 2020 و2021.

ضرورة التدقيق في اختيار أعضاء لجنة باتيلي

وشدد على ضرورة الإجابة عن عدة أسئلة أولا قبل بداية نشاط اللجنة الفنية العليا المقترحة وليس أثناءه، ومن أهمها معايير اختيار أعضائها وبعد اختيارها قد نواجه تحديا آخر وهو شرعية المجموعة التي تجلس على الطاولة، إلى جانب جدول زمني محدد للاستحقاق والجهة المختصة باعتماد نتائج الانتخابات المقبلة.

وأثار السني قضية مقاومة الأجسام الحالية خاصة مجلسي النواب والدولة لأي مبادرة جديدة في إطار صراعهما على السلطة خوفًا من التغيير، وهو ما وقع فعلا في اتفاقات سابقة، وبالتالي هذا ما ينعكس على بعض اللاعبين الدوليين والإقليميين القلقين من فقدان استثماراتهم التي جنوها على مدى أكثر من 10 سنوات وكيف ستكون عليهم مواجهة ذلك من خلال العملية الديمقراطية التي لا يمكنهم ضمان نتائجها.

وطالب باعتماد النظام اللامركزي لتجاوز الأزمات في ليبيا، «فإذا أرادت الأمم المتحدة مساعدة الليبيين في العملية السياسية الموقتة، فينبغي عليها عدم التركيز فقط على الجزء السياسي والانتخابات، بل فتح نقاش حول إنشاء نظام إدارة مالية شفاف، والذي سيسمح باللامركزية في الحكم المحلي».