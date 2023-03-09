كندا تدعم جهود «المفوضية» لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافرد، اليوم الخميس، بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادا للانتخابات، مؤكدة دعم حكومة بلادها جهود إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء سافرد والوفد المرافق لها في ديوان المفوضية مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المفوضية.

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وتطرق اللقاء إلى «آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها لإنجاز الاستحقاقات المقبلة»، حسب البيان.

وفي وقت سابق، أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، خلال لقاء مع السايح، دعم بلاده جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي.

لقاء السايح مع سفيرة كندا، 9 مارس 2023. (مفوضية الانتخابات)