المنقوش تبحث عودة الشركات الهندية للعمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، مع السفير الهندي لدى ليبيا، نجولخام جانجتي، نقل سفارة الهند للعمل في طرابلس، وعودة الشركات الهندية واليد العاملة المتخصصة للعمل في ليبيا.

وتطرق اللقاء الذي عقد في مكتب الوزيرة في العاصمة طرابلس، إلى «سير العلاقات بين البلدين الصديقين وأفضل السبل لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التأكيد على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين».

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وفي وقت سابق، بحثت المنقوش مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لدى ليبيا بول سولير، مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، وتنسيق الجهود الدولية لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.